IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Nachmittag auf rotes Terrain

23.05.25 16:08 Uhr

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 256,54 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 256,54 USD. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 255,87 USD. Bei 257,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73.640 IBM-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2025 bei 269,10 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 4,90 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.06.2024 (163,55 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Nachdem im Jahr 2024 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,75 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,00 USD. IBM gewährte am 23.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14,54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2025 terminiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,93 USD je IBM-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Trading Idee: IBM - Abprall an Widerstandszone Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 3 Jahren eingebracht Endava-Aktie: Der unbekannte Quantum-Player mit Kurspotenzial?

