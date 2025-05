IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 259,73 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 259,73 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 258,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 260,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 53.657 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 269,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 3,48 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.06.2024 bei 163,55 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,03 Prozent.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,75 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 236,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 23.04.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,14 USD, nach 1,75 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14,46 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 23.07.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2025 10,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

