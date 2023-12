Infineon Aktie News: Infineon am Mittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 36,07 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 36,07 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 36,57 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,67 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.422.986 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,66 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 24,94 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,05 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 15.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.143,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.149,00 EUR ausgewiesen.

Am 06.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,37 EUR je Aktie aus.

