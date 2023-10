Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag höher

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 31,81 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 31,81 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,81 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 115.854 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,62 Prozent. Bei 21,87 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 31,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 45,37 EUR an.

Infineon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 4.089,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,02 Prozent gesteigert.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte Infineon die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,58 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

So stuften die Analysten die Infineon-Aktie im vergangenen Monat ein

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus

Börse Europa: Euro STOXX 50 beginnt den Donnerstagshandel wenig verändert