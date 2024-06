Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Nachmittag fester

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 37,52 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 37,52 EUR nach oben. Bei 37,81 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 37,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.259.839 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. Gewinne von 7,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 27,85 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,353 EUR je Infineon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 43,72 EUR.

Infineon gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Infineon am 05.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,85 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Mai 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur Infineon-Aktie

STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge

Infineon-Aktie etwas fester: Infineon bekommt Genehmigung für finalen Bauabschnitt in Dresden