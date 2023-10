Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 30,94 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 30,94 EUR. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 30,22 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 984.487 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Mit einem Zuwachs von 30,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 22,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 28,44 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,37 EUR je Infineon-Aktie aus.

Infineon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.089,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3.618,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 12.11.2024 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

