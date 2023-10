Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 30,52 EUR ab.

Das Papier von Infineon befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 30,52 EUR ab. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,44 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 30,70 EUR. Bisher wurden heute 168.506 Infineon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,14 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,46 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,37 EUR.

Am 03.08.2023 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.089,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 12.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,58 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

