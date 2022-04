Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag schwächer

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 30,30 EUR nach. Bei 30,24 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 143.270 Infineon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,85 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,69 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 15,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 45,31 EUR angegeben.

Infineon gewährte am 03.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,63 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,16 Milliarden EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 03.02.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 02.02.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

