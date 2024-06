Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Mittwochmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 36,94 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,18 EUR. Bei 36,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 500.132 Aktien.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,01 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,353 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,72 EUR an.

Infineon veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

