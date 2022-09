Infineon Aktie News: Infineon gibt am Mittag nach

Das Papier von Infineon befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 24,02 EUR ab. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 23,62 EUR ein. Bei 23,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.191.032 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 43,85 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 45,22 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 16,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,45 EUR.

Am 03.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.618,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 2.722,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 15.11.2022 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,91 EUR je Infineon-Aktie.

