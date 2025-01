Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Mittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 32,43 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 32,43 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,17 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.154.568 Infineon-Aktien.

Bei 38,81 EUR markierte der Titel am 13.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 19,66 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (27,80 EUR). Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 14,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,348 EUR je Infineon-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,89 EUR für die Infineon-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 12.11.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,54 Prozent auf 3,92 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 4,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 04.02.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 10.02.2026.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

