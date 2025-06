Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag gesucht

So bewegt sich Infineon

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Infineon-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 35,79 EUR. Bei 36,11 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.476.843 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). 10,17 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (23,17 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 35,26 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,359 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,17 EUR.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,63 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

