Infineon Aktie News: Infineon am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 29,75 EUR.

Das Papier von Infineon befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 29,75 EUR ab. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 29,62 EUR. Bei 30,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.616.099 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 32,25 Prozent zulegen. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR ab. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 9,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,349 EUR je Infineon-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,79 EUR.

Infineon ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,09 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,70 Mrd. EUR.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 12.11.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte Infineon die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

