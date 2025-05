Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag freundlich

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 34,90 EUR nach oben.

Das Papier von Infineon konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 34,90 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 34,93 EUR. Mit einem Wert von 34,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 258.717 Aktien.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 12,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 23,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,359 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,17 EUR je Infineon-Aktie aus.

Infineon ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Infineon am 05.08.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je Infineon-Aktie.

