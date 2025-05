Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagnachmittag verlustreich

Blick auf Infineon-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 33,83 EUR nach.

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,1 Prozent auf 33,83 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 33,70 EUR. Bei 34,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.976.343 Infineon-Aktien.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,17 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 45,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,359 EUR je Infineon-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 40,17 EUR.

Am 08.05.2025 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3,63 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,41 EUR je Infineon-Aktie.

