Infineon Aktie News: Infineon gibt am Vormittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 35,38 EUR.

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,0 Prozent auf 35,38 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 35,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,51 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 48.232 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 13,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,48 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,350 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 43,72 EUR.

Am 07.05.2024 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,84 Prozent auf 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,12 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 05.08.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Infineon die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,30 EUR je Aktie aus.

