Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 35,21 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 35,21 EUR. Bei 35,60 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.018.554 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 39,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,00 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,372 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,81 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 04.02.2025. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,44 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,42 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,70 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

