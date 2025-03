Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 35,45 EUR.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 35,45 EUR. Bei 35,60 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 35,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 566.375 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (27,80 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 21,58 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,372 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,81 EUR.

Infineon ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,44 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,51 Prozent auf 3,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Infineon am 08.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Infineon die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2025 1,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

