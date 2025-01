Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 34,23 EUR ab.

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 34,23 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 34,19 EUR. Bei 34,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 172.900 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 38,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.06.2024). Gewinne von 13,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,78 Prozent.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,348 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,00 EUR aus.

Infineon ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Infineon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,57 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 3,92 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Infineon am 04.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

