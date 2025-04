Infineon Aktie News: Infineon springt am Nachmittag hoch

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,4 Prozent auf 28,10 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 5,4 Prozent im Plus bei 28,10 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 28,43 EUR. Bei 27,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 2.736.693 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,32 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,17 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 21,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,367 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,00 EUR für die Infineon-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 04.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,54 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

