Infineon Aktie News: Infineon springt am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,2 Prozent auf 29,35 EUR.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,2 Prozent auf 29,35 EUR. Bei 29,36 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,11 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.243.606 Infineon-Aktien.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 23,17 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 21,04 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,367 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,00 EUR.

Infineon ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3,42 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Infineon am 08.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

