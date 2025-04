Infineon Aktie News: Infineon steigt am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Infineon zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 27,96 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 27,96 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 28,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 522.455 Infineon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,02 Prozent. Bei 23,17 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,367 EUR je Infineon-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,00 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 04.02.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 12.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,54 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

