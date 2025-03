Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagnachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Infineon zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 34,46 EUR zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 34,46 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 34,97 EUR. Bei 34,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.528.225 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 19,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,372 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,81 EUR.

Am 04.02.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Am 12.05.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

