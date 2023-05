Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Infineon 33,25 EUR

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 33,49 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 33,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,51 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 135.724 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 37,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.03.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 20,68 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 38,26 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,42 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 04.05.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.119,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,55 EUR je Infineon-Aktie.

