Infineon Aktie News: Infineon zündet am Vormittag Kursrakete

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,7 Prozent auf 35,48 EUR zu. Bei 35,53 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 35,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 704.222 Infineon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,94 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Abschläge von 71,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 42,09 EUR.

Am 02.02.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS lag bei 0,64 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 3.951,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.159,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

