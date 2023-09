Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 31,61 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 31,61 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 31,95 EUR. Bei 31,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 127.378 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Am 01.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,87 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 44,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,65 EUR.

Infineon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,49 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.089,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,58 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

