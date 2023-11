Infineon Aktie News: Infineon verteuert sich am Mittag

Infineon im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 35,73 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 35,73 EUR. Bei 35,98 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,37 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.724.266 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 11,27 Prozent niedriger. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 45,05 EUR.

Am 15.11.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.149,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im LUS-DAX

Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen TecDAX zum Handelsende steigen