Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,5 Prozent im Plus bei 35,83 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,5 Prozent auf 35,83 EUR zu. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,08 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.384.228 Infineon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,41 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,44 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,05 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 15.11.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.149,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 4.143,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 2,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

