Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag mit Verlusten

Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,2 Prozent auf 37,40 EUR nach. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 36,76 EUR. Mit einem Wert von 37,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.104.567 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,97 EUR erreichte der Titel am 30.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.07.2022 bei 20,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 80,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,58 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.951,00 EUR im Vergleich zu 3.159,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 02.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,35 EUR fest.

