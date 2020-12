Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Aktien, Fonds, Steuern - Das sind die Tipps der Profis!

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 53/2020, ab Donnerstag, 31. Dezember 2020, im Handel und natürlich auch digital

Themenauswahl

Aktien, Fonds, Steuern: Das sind die Tipps der Profis

Finanzprofis wie Robert Halver beantworten Leserfragen: die Aussichten 2021 für Aktien, Anleihen, Bitcoin, Rohstoffe - und die Top-Favoriten.

Rekordjagd an den Börsen

Brexit, Impfstart und US-Hilfen beflügeln - doch Risiken bleiben.

Nachgehakt: Lars Müller

Chef der Cannabisfirma Synbiotic sieht den Markt am Scheideweg.

Doppelter Einsatz

Glücksspielunternehmen wachsen auch in der Krise. Im neuen Jahr kann nochmals ein Schub kommen.

Der Retter von Ischgl

An der Börse ist er einst gescheitert. Damit nicht auch Ischgl als Wintersport­ort scheitert, dafür will Günther Aloys sorgen.

Bastlers Bastion

Im ersten Lockdown profitierte Hornbach mit seinen Baumärkten von Heimwerkern, im zweiten von Onlinebestellungen. Wie es 2021 für die Aktie aussieht.

Frankfurt Intern

Börsenneuling Fashionette ist noch nicht durchgestartet.

Erfolgsgeschichten

Deshalb sind diese Indexfonds bei Anlegern so heiß begehrt.

Was sich 2021 ändert

Bei Recht und Steuern gibt es viel Neues. Besonders erfreulich: Die Abgabenlast der Bürger sinkt.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



