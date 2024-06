Insidertrade: BMW-Aktien zugekauft

Meldepflicht nachgekommen

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei BMW.

Am 31.05.2024 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 03.06.2024 ein. Im Portfolio von BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kam es am 31.05.2024 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 9.877 Aktien zu jeweils 92,74 EUR hinzu. Das Papier von BMW konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,60 Prozent auf 93,16 EUR. In der Summe wechselten via FSE 860 BMW-Aktien den Besitzer. Der BMW-Wert wird an der Börse aktuell auf 56,72 Mrd. Euro beziffert. Im Free Float befinden sich derzeit 571.791.680 Papiere.

