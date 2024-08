Insidertrade: Douglas-Aktien zugekauft

Insider Depot

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Douglas informiert.

Am 26.08.2024 wurde bei Douglas ein Insidertrade durchgeführt. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 30.08.2024. in enger Beziehung Lobelia Lux S.à r.l. stockte am 26.08.2024 sein Investment in Douglas-Aktien auf. Lobelia Lux S.à r.l. erstand 23.588 Aktien zu je 21,16 EUR. Im Endeffekt sprang die Douglas-Aktie im FSE-Handel an und legte um 3,60 Prozent auf 21,30 EUR zu.

Die Douglas-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 20,80 EUR. Die Aktien von Douglas sind unterdessen 2,25 Mrd. Euro wert. Gegenwärtig werden 107.692.312 Aktien frei am Markt gehandelt.

Bereits am 23.08.2024 wurde eine Insidertrade von Lobelia Lux S.à r.l. ausgemacht. Lobelia Lux S.à r.l. erwarb zu diesem Zeitpunkt 6.311 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 20,78 EUR.

