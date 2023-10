Fokus auf Aktienkurs

Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Dienstagvormittag gefragt

03.10.23 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 33,88 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Intel-Papiere um 09:10 Uhr 0,4 Prozent. Im Tageshoch stieg die Intel-Aktie bis auf 33,88 EUR. Bei 33,80 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.302 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 12.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 37,37 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,30 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,30 EUR am 01.03.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 31,23 Prozent sinken. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,00 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 27.07.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.949,00 USD – das entspricht einem Minus von 15,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.321,00 USD in den Büchern gestanden hatten. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Intel am 26.10.2023 vorlegen. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 0,633 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Intel-Aktie Chip-Mangel in China: NASDAQ-Größe Intel kann von massiver Nachfrage profitieren Dow Jones 30 Industrial-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Intel-Investition eingebracht Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus

