Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel reagiert am Vormittag positiv

Die Intel-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 25,63 EUR. Bei 25,63 EUR erreichte die Intel-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,47 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.842 Intel-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.05.2022 bei 42,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,27 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,30 EUR am 01.03.2023. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 9,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Intel-Aktie im Durchschnitt mit 28,33 USD.

Am 27.04.2023 hat Intel die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Intel hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,87 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.715,00 USD – das entspricht einem Minus von 36,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.353,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,413 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

