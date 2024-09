Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Freitagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Intel. Das Papier von Intel konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 24,46 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere um 15:52 Uhr 2,3 Prozent. Die Intel-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,66 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 24,18 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.109.335 Intel-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,27 USD) erklomm das Papier am 28.12.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 52,29 Prozent niedriger. Bei 18,52 USD erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 32,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,366 USD, nach 0,740 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,43 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Intel am 01.08.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel 0,35 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,83 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 24.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,276 USD je Intel-Aktie belaufen.

