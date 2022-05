Erster Starlink-Luftfahrt-Deal: SpaceX schließt Deal mit US-Fluggesellschaft JSX ab

• SpaceX geht Starlink-Deal mit US-Fluggesellschaft JSX ein• Internetangebot im Flieger soll ab Jahresende verfügbar sein• WiFi für den Luftraum: Neuer Markt für SpaceX

Wie die US-amerikanische Fluggesellschaft JSX via Twitter bekannt gegeben hat, ist es das erste Luftfahrtunternehmen, das Starlink-Internet an Bord anbieten wird. "JSX ist stolz darauf, die erste Fluggesellschaft zu sein, die @SpaceX Starlink-Internet an Bord für jeden Kunden kostenlos einführen wird. Wir würden es das beste WLAN am Himmel nennen, aber eigentlich ist es das beste WLAN in der Galaxie", erklärt das Unternehmen in dem Tweet. Der CEO des Unternehmens, Alex Wilcox, erklärte gegenüber CNBC, dass die neue Vereinbarung mit SpaceX den Service in bis zu 100 Flugzeugen abdeckt. Derzeit sind 77 Embraer-Jets mit 30 Sitzplätzen Teil der JSX-Flotte.

JSX is proud to be the first air carrier to adopt @SpaceX Starlink internet inflight, free for every Customer onboard. We’d call it the best Wi-Fi in the sky, but it’s actually the greatest Wi-Fi in the galaxy - coming later this year. #Starlink #SpaceX #FlyJSX @elonmusk pic.twitter.com/u3ZrkF3Xs7