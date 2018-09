Warum Warren Buffett mit der BYD-Aktie alles richtig gemacht hat

Die Rede ist vom chinesischen Mischkonzern BYD , was für "Build Your Dreams" steht. Das Unternehmen ist der größte Hersteller von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in China. Am 27. September 2008 machte MidAmerican Energy, Tochtergesellschaft von Berkshire Hathaway , den Kauf eines BYD-Aktienpaketes für rund 230 Millionen US-Dollar publik. Damals kostete ein Anteilsschein gerade mal rund acht Hongkong-Dollar, der Konzern produzierte Handyakkus, plante aber bereits in das E-Mobilität-Geschäft einzusteigen.

Investment nun 1,6 Milliarden US-Dollar wert

Zu diesem Zeitpunkt war Elektromobilität noch nicht so in aller Munde, das Investment hätte also auch leicht schiefgehen können. Doch Buffett bewies wieder einmal den richtigen Riecher, der Aktienkurs stieg im Oktober 2009 auf sein Allzeithoch von über 88 Hongkong-Dollar an. Doch Buffett wäre nicht Buffett, wenn sein Ziel nicht wäre, langfristig zu investieren.

So hält er die Wertpapiere auch heute nach zehn Jahren immer noch und hielt einige große Schwankungen des Aktienkurses aus. Und das Warten wurde belohnt: Im Zehnjahreszeitraum konnte die Aktie eine Wertsteigerung von über 500 Prozent verbuchen und sorgt dafür, dass das vor einem Jahrzehnt getätigte Investment bei einem derzeitigen Aktienkurs von circa 55 Hongkong-Dollar nun rund 1,6 Milliarden US-Dollar wert ist. BYD ist für die Investmentholding und ihren Guru damit das wertvollste Investment in ein öffentlich gehandeltes Unternehmen außerhalb der USA.

BYD liegt Buffett am Herzen

Würde Buffett seine Aktien nun auslösen, könnte er einen Gewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass er dies tut, da ihm die BYD-Aktie am Herzen liegt, wie er vor einiger Zeit in einem Interview mit dem chinesischen Staatsfernsehen erklärte.

Und auch der Mischkonzern weiß Buffetts Engagement zu schätzen. Das Unternehmen habe in den letzten Jahren ein schnelles Wachstum verzeichnen können, heißt es in einer Erklärung von BYD. "Mr. Warren Buffetts beispielloser Charme und sein erfahrenes Handeln waren eine große Unterstützung für die Entwicklung von BYD."

Kursrückgang denkbar

Allerdings sollte Buffetts Anlageerfolg nicht unbedingt ein Aufruf für andere Investoren sein, es ihm gleich zu tun und Anteilsscheine von BYD zu erwerben. Für das nächste Jahr haben mehr als 20 Analysten einen Kursrückgang um durchschnittlich 5,4 Prozent vorhergesagt.

Grund hierfür ist vor allem das aufstrebende Geschäft von BYD-Konkurrenten, die große Investoren an Land ziehen konnten. So wird beispielsweise NIO, der seit Juni dieses Jahres die ersten Serienmodelle seiner Fahrzeuge ausliefert, unter anderem von Tencent, Baidu, Xiamoi und Lenovo finanziert. Und auch Byton, der zunächst ein SUV-Fahrzeug auf den Markt bringen will, kann als Geldgeber auf den Internetgiganten Tencent zählen. Der frühe Einstieg des Orakels von Omaha in die BYD-Aktie hat ihm seinen Erfolg beschert. Wie die zukünftige Entwicklung der BYD-Aktie aussieht, bleibt abzuwarten.

Theresa Rauffmann / Redaktion finanzen.net

