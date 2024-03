Investment-Tipp EON SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktieneinstufung

Das EON SE-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Ahmed Farman unterzogen.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach einem Ausblick des Energieversorgers mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Ambitionen der Essener bis 2028 seien höher als gedacht, schrieb Analyst Ahmed Farman am Mittwoch.

Die Aktie legte um 09:10 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 5,5 Prozent auf 12,50 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 16,00 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.173 EON SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte die Aktie um 2,7 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet.

