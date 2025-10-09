IonQ Aktie News: IonQ präsentiert sich am Abend fester

So bewegt sich IonQ

Die Aktie von IonQ zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von IonQ nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 75,09 USD.

Den höchsten Wert des Tages markierte die IonQ-Aktie bei 76,55 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,98 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.571.485 IonQ-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2025 auf bis zu 82,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 10,49 Prozent wieder erreichen. Bei 9,10 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 87,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten IonQ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

IonQ ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,18 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IonQ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,69 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,38 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IonQ einen Verlust von -1,686 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

