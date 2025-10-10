IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf IonQ-Kurs

Die Aktie von IonQ gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von IonQ gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,7 Prozent auf 74,63 USD abwärts.

Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 74,63 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die IonQ-Aktie bis auf 74,05 USD. Mit einem Wert von 76,79 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 601.785 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 10,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2024 bei 9,10 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 87,81 Prozent.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 20,69 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IonQ 11,38 Mio. USD umgesetzt.

IonQ wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem IonQ-Verlust in Höhe von -1,686 USD je Aktie aus.

