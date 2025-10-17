IonQ Aktie News: Anleger schicken IonQ am Freitagabend ins Minus

So entwickelt sich IonQ

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 63,73 USD.

Die IonQ-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 63,73 USD. Bei 61,22 USD markierte die IonQ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 65,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.112.517 IonQ-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2025 auf bis zu 84,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 11,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 81,77 Prozent wieder erreichen.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 lud IonQ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,18 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 81,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,69 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,38 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von IonQ rechnen Experten am 11.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --1,686 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs

D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung

Fliegen Quantencomputeraktien zu hoch? D-Wave, IonQ & Co. im Analystencheck