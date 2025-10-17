DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.297 +0,1%Top 10 Crypto14,21 -4,8%Nas22.680 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1671 -0,2%Öl61,33 +0,5%Gold4.223 -2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit leichtem Rebound -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic
Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
So entwickelt sich IonQ

IonQ Aktie News: Anleger schicken IonQ am Freitagabend ins Minus

17.10.25 20:23 Uhr
IonQ Aktie News: Anleger schicken IonQ am Freitagabend ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 63,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ Inc Registered Shs
53,56 EUR -2,24 EUR -4,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die IonQ-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 63,73 USD. Bei 61,22 USD markierte die IonQ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 65,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.112.517 IonQ-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2025 auf bis zu 84,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 11,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 81,77 Prozent wieder erreichen.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 lud IonQ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,18 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 81,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,69 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,38 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von IonQ rechnen Experten am 11.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --1,686 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs

D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung

Fliegen Quantencomputeraktien zu hoch? D-Wave, IonQ & Co. im Analystencheck

In eigener Sache

Übrigens: IonQ und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf IonQ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IonQ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu IonQ Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung