IonQ Aktie News: IonQ schiebt sich am Nachmittag vor

Blick auf IonQ-Kurs

Die Aktie von IonQ gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 57,85 USD.

Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 57,85 USD. Im Tageshoch stieg die IonQ-Aktie bis auf 58,46 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,19 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.010.838 IonQ-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,46 USD erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,41 USD am 17.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 87,19 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte IonQ am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,70 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 20,69 Mio. USD gegenüber 11,38 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von IonQ wird am 17.11.2025 gerechnet.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 -1,665 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

IonQ-Aktie schwächer: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken

Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse

Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ und Co. im Blick nach Boost-Aussagen von Microsoft-CEO