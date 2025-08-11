IonQ Aktie News: IonQ haussiert am Abend

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von IonQ. Das Papier von IonQ legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 6,1 Prozent auf 58,99 USD.

Die IonQ-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,1 Prozent auf 58,99 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IonQ-Aktie bei 59,15 USD. Bei 57,19 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 2.547.894 Stück.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 59,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IonQ-Aktie somit 0,27 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,41 USD. Dieser Wert wurde am 17.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 87,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.08.2025 lud IonQ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,70 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat IonQ mit einem Umsatz von insgesamt 20,69 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 81,81 Prozent gesteigert.

IonQ wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2028 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,665 USD je IonQ-Aktie stehen.

