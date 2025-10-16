IonQ Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagabend aus IonQ

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,9 Prozent bei 66,70 USD.

Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 7,9 Prozent bei 66,70 USD. Die IonQ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,66 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,53 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.682.901 IonQ-Aktien umgesetzt.

Am 14.10.2025 markierte das Papier bei 84,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,70 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 523,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.08.2025 legte IonQ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,69 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,38 Mio. USD in den Büchern standen.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von IonQ rechnen Experten am 11.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -1,686 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

