IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von IonQ. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 68,00 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von IonQ nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,9 Prozent auf 68,00 USD. Die IonQ-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,80 USD an. Mit einem Wert von 68,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.082.119 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,80 USD an. 2,65 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,51 USD. Dieser Wert wurde am 26.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 88,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte IonQ 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

IonQ ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IonQ ein EPS von -0,18 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20,69 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -1,686 USD je IonQ-Aktie.

