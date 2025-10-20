IonQ Aktie News: IonQ am Montagnachmittag nahe Nulllinie

So entwickelt sich IonQ

Die Aktie von IonQ hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der IonQ-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 62,98 USD.

Die IonQ-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 62,98 USD. Die IonQ-Aktie legte bis auf 65,37 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die IonQ-Aktie bis auf 62,28 USD. Bei 65,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 741.456 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD. Mit einem Zuwachs von 34,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.10.2024 auf bis zu 12,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 80,06 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,18 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 20,69 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,38 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte IonQ Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,770 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

