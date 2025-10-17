DAX23.876 -1,6%Est505.614 -0,7%MSCI World4.275 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.480 -0,4%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,26 +0,4%Gold4.248 -1,8%
Fokus auf Aktienkurs

IonQ Aktie News: IonQ tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

17.10.25 16:08 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von IonQ gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 64,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ Inc Registered Shs
55,28 EUR -0,52 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die IonQ-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 64,97 USD ab. Der Kurs der IonQ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,24 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,02 USD. Bisher wurden via New York 831.060 IonQ-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,64 USD) erklomm das Papier am 14.10.2025. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 30,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,62 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 82,11 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

IonQ gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,70 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent auf 20,69 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,38 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von IonQ rechnen Experten am 11.11.2026.

2027 dürfte IonQ einen Verlust von -1,686 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

