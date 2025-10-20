IonQ Aktie News: Anleger schicken IonQ am Abend ins Minus

DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.347 +1,2%Top 10 Crypto15,31 +3,1%Nas23.016 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1647 -0,1%Öl60,96 -0,6%Gold4.360 +2,6%
20.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 4,5 Prozent auf 60,14 USD ab.

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 4,5 Prozent im Minus bei 60,14 USD. Das bisherige Tagestief markierte IonQ-Aktie bei 60,07 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 65,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.608.266 IonQ-Aktien umgesetzt.

Am 14.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 28,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.10.2024 (12,56 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IonQ am 06.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,18 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 20,69 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

