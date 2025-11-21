IonQ Aktie News: IonQ am Abend im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von IonQ. Zuletzt stieg die IonQ-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 41,13 USD.

Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere um 20:08 Uhr 0,3 Prozent. Die IonQ-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,64 USD an. Mit einem Wert von 42,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der IonQ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.296.211 Stück gehandelt.

Am 14.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 84,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 105,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2025 bei 17,88 USD. Mit Abgaben von 56,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IonQ am 05.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,58 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 39,87 Mio. USD gegenüber 12,40 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte IonQ am 01.04.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2025 einen Verlust in Höhe von -4,157 USD ausweisen wird.

