IonQ Aktie News: IonQ präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

21.11.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IonQ. Das Papier von IonQ legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 41,43 USD.

Das Papier von IonQ konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 41,43 USD. Die IonQ-Aktie legte bis auf 42,64 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,42 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 746.736 IonQ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 104,30 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,88 USD ab. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 131,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

IonQ ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,58 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 221,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,87 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 12,40 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 01.04.2026 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,157 USD je IonQ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

